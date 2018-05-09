(Görüntülü Haber) POLİROBOT TRAFİKTE

Haber Bülent TATOĞULLARI-Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,()ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nün farklı projelerde kullandığı 'Polirobot' ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, çocukların aracın arka koltuğunda ve emniyet kemeri takarak yolculuk yapması hedefleniyor. Proje kapsamında kemer takan çocuklara polirobot oyunu hediye edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün çocukları bilinçlendirmek için başlattığı Polirobot uygulaması, trafiğe çıktı. Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konyaaltı Caddesi'nde yapılan uygulamada, çocukların otomobilin neresinde yolculuk yaptığı, ayrıca emniyet kemeri takılıp takılmadığına bakıldı. Trafik ekipleri yoldan geçen araçları durdurup önde oturan çocukları ve ebeveynlerini uyardı, çocuğun arka koltuğa geçmesi sağlandı. Ekipler, aracın arka koltuğunda oturan ve emniyet kemerini takarak seyahat eden çocuklara ise Polirobot tarafından broşür ve polirobot oyunları hediye etti. Denetimlerin olumlu sonuçlar verdiğini belirten polis memuru Erdinç Akman, Trafik Kanununa göre çocuğun arkada emniyet kemerini takıp yolculuk yapması gerekiyor. Bu da herhangi bir kaza anında çocuğun yaralanma riskini alt seviyelere düşürüyor. Yapılan denetimlerle çocuklara kemer takma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyoruz dedi. Polisin yaptığı denetimlerin oldukça faydalı olduğunu söyleyen sürücü Gizem Gizli ise trafikte çocuğunu her zaman arka koltukta koltuğa oturttuğunu söyledi.