(Görüntülü Haber) PMYO'daki mezuniyet töreninde kepler havaya fırlatıldı

KIRIKKALE Polis Meslek Yüksekokulu'ndan (PMYO) mezun olan 454 polis adayı için yemin töreni düzenlendi. Türk bayrağı ve silahın üzerine el koyarak yemin eden polis teşkilatının yeni neferleri, sevinçlerini kep fırlatıp aileleriyle kutladılar. Kırıkkale PMYO'ndan 8. dönem mezun olan 454 polis adayı için yemin töreni düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Dönem 1.'si Kemal Baysal tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Dereceye giren 3 öğrenci ve diğer alanlarda başarı elde eden mezunlara plaket ve diplomaları Vali Vekili Osman Akbaş, Adnan Kayıkçı Belediye Başkanı Vekili Şükrü Göktaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ve PMYO Müdürü Salavat Mete Pınar tarafından verildi. Türk bayrağı ve silahın üzerine el koyarak yemin eden polis teşkilatının yeni neferleri, geri sayım yaparak keplerini havaya fırlattılar. Tören sonunda stadın içine alınan aileler, sevinç gözyaşlarına hakim olamadılar. Evlatlarını sarılarak tebrik eden aileler, büyük sevinç yaşadılar. 8. dönem mezunları Türkiye'nin 81 ilinde görev yapmak üzere atamayla görevlerine başlayacaklar. 10 çocuklu çiftçi bir ailenin ferdi olduğunu ifade eden Dönem Birincisi Kemal Baysal, "Hayatımın her anını beni ve 10 kardeşimi yetiştirebilmek için toprakla mücadele vermiş bir çiftçi babanın ve attığım her adımım da emeği olmuş her zaman beni düşünüp desteleyen bir annenin evladı olarak dünyaya geldim. Bu yüce vatanın topraklarında gözlerimi açtım ve onun ötesinde vatan sevgisi ciddiyetinde büyüdüm. Tek amacım bu vatana hizmet edip, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutmak oldu. Daha sonra bu hayalimi gerçekleştirmek için okuluma geldim" dedi. Çok gururlu bir gün yaşadıklarının belirten PMYO Müdürü Salavat Mete Pınar ise konuşmasında, "Polis, devletin sokaktaki yüzü ve aynasıdır. Bu yönüyle de toplumun her kesimine karşı eşit mesafede olması gerekir. Türk Polisinin göreviyle ilgili konularda sadakat göstereceği, emir alacağı tek merci, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun adına yetki kullanan amirleriniz olmalıdır. Suç ve suçluyla mücadelede sizi bir adım öne geçirecek şey bilgi ve teknolojiye hakimiyet olacaktır. Okumaktan, araştırmaktan ve öğrendiklerinizi hayata geçirmekten asla geri durmayın. Başta devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu ülke için fedakarlıkların en büyüğünü yaparak canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.