Mehmet İlkay ÖZER, İstanbul,() HADIMKÖY, Eşref Bitlis caddesinde bulunan Dayı Plastik isimli fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Akşam 17.00 sıralarında patlamanın ardından başlayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 7 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edilen yangında öncelikle alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçraması engellendi. Binanın çökme tehlikesine karşın depo bölümüne ise kontrollü bir şekilde müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikadan, dumanlar yükselmeye devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Plastik fabrikasında yangın söndürüldü
Mehmet İlkay ÖZER, İstanbul,() HADIMKÖY, Eşref Bitlis caddesinde bulunan Dayı Plastik isimli fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Akşam 17.00 sıralarında patlamanın ardından başlayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 7 saat süren müdahalesi...
26 Ocak 2017 Perşembe 08:04
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