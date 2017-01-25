Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL Hadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev alev yanmaya başlayan fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Fabrikayı saran alevler bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrikanın içinden çekilen görüntülerde, alevlerin yükseldiği görülüyor.
(Görüntülü Haber) PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN AMETÖR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL Hadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev alev yanmaya başlayan fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Fabrikayı saran alevler bir cep telefonu...
25 Ocak 2017 Çarşamba 21:20
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