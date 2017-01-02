Haber-Kamera Uğru AYAZSIN İSTANBUL Sancaktepe Yenidoğan mahallesinde bir palastik fabrikasında yangın çıktı. Yükselen dumanlar uzaktan göründü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
(Görüntülü Haber) PLASTİK FABRİKASI YANGINI, İLK GÖRÜNTÜLER (3)
Haber-Kamera Uğru AYAZSIN İSTANBUL Sancaktepe Yenidoğan mahallesinde bir palastik fabrikasında yangın çıktı. Yükselen dumanlar uzaktan göründü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
02 Ocak 2017 Pazartesi 18:35
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