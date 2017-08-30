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(Görüntülü Haber) Plajlar turistlere kaldı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kent sakinleri Zafer Bayramı kutlamalarına katılınca plajlar tatilci ve turistlere kaldı. Turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü...

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kent sakinleri Zafer Bayramı kutlamalarına katılınca plajlar tatilci ve turistlere kaldı. Turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Alanya'da, kent sakinleri ilçede düzenlenen Zafer Bayramı kutlamalarına katılınca sahiller yabancı turistlere katıldı. Nem oranının yüzde 82 kaydedildiği ilçede sahile gelen tatilciler hem deniz hem güneşin keyfini çıkardı. Yüksek nem nedeniyle sıcaklığın 40 derece hissedildiği ilçede özellikle Kleopatra ve Damlataş plajları doldu. Tatilcilerin bir kısmı şezlonglarda güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da yüzerek serinledi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin derlediği verilere göre sıcaklık Kurban Bayramı süresince 1 ya da 2 derece yükselecek.

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