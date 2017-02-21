(Görüntülü Haber) PKK’nın Nusaybin’de 30 yıl önce öldürdüğü 8 kişinin mezarlığı şehitliğe dönüştürüldü
21 Şubat 2017 Salı 11:08
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