(Görüntülü Haber) PKK saldırısında ölen oduncu, toprağa verildi (2)

5 ÇOCUK BABASI ODUNCU İÇİN TAZİYE ÇADIRI Bitlis'in Kayalıbağ köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk babası oduncu Nurullah Kılıçarslan (48) için Hersan Mahallesi'nde taziye kuruldu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde vatani görevini yapan ve izinli olarak memleketine gelen dün de babasına yardım ederken aynı saldırıda yaralanan, tedavisinin ardından taburcu edilen oğlu Turgay Kılıçarslan taziyeleri kabul etti.