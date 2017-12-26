Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti'den Abdullah Gül'i KHK açıklamasına sert tepki
Gül'e KHK tepkisi
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi

(Görüntülü Haber) Pırlanta, elmas ve safir bu fuarda buluştu

İSTANBUL, () ÜRETİCİLER ile mücevher meraklılarını bir araya getiren ve geleneksel hale gelen 21'inci Mücevher Fırsat Günleri, Harbiye Askeri Müzesi’nde kapılarını açtı. 31 Aralık’a kadar sürecek etkinlikte, yüzde 70’e...

İSTANBUL, () ÜRETİCİLER ile mücevher meraklılarını bir araya getiren ve geleneksel hale gelen 21'inci Mücevher Fırsat Günleri, Harbiye Askeri Müzesi’nde kapılarını açtı. 31 Aralık’a kadar sürecek etkinlikte, yüzde 70’e varan indirimlerle pırlanta, elmas, altın kolyeler, yüzükler, küpeler, setler satılacak. Mücevher Fırsat Günleri'ni düzenleyen Sereks Fuarcılık Genel Müdürü Gökhan Yerdan, 295 liradan başlayan fiyatlarla pırlanta yüzükler olduğunu belirterek şunları söyledi: "40’a yakın firmamız var içerde. Organizasyona katılan firmaların tamamı yerli firma. Biliyorsunuz ki yıl dönümünden itibaren yeni koleksiyonların hazırlanması gerekiyor. Yeni koleksiyonlar hazırlandığı zaman ellerinde kalmış olan ürünleri buraya gelip bu fırsat günlerinde, 7 günlük bir organizasyon içerisinde bunu değerlendirip son nihai tüketiciye ellerinde çok cüzi karlarla verip, yeni sezona yeni ürünlerle hazırlanıyorlar. Bunun için avantajlı bir organizasyon aynı zamanda organizasyonumuzun içerisinde tamir bakım atölyelelerimiz mevcut. Gelen ziyaretçi tamir bakım atölyesinde ücretsiz olarak tamir bakımlarını yaptırıyorlar ürünlerin. Bütün ürünlerimiz firmaların üretici garantisindedir yani eğer pırlantalı ürün diyorsa gerçek pırlantadır." "PIRLANTA, ELMAS, SAFİR GİBİ DEĞERLİ TAŞLAR OLACAK" Yerdan, saat 10:30'da fuarın kapılarının açıldığını ve saat 20:00'a kadar ziyaret edilebildiğini söyledi. Pırlantanın yanı sıra elmas, safir, yakut gibi değerli taşların da yer alacağı fuarda gümüş, saat ve gözlük gibi ürünler de mevcut.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,