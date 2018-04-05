Anıl UÇAN/İSTANBUL () İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çevresinde görülen çok sayıda kuş sürüsü üzerine, kulede görevli kontrolör, pist başındaki uçağın pilotuna bekleme talimatı verdi. Kontrolör pilota,” Efendim pist sonuna doğru sol tarafta kuş geçişi var. Bir iki dakika bekleyelim” dedi. Pilot ise kuleye “ Teşekkürler efendim. Biz de şu anda takibini yapıyoruz. Beklemedeyiz” anonsunu yaptı. Bir başka pilot ise kalkıştan hemen sonra kuş sürüsüyle karşılaştı. Kuleye;” Kalkışta 500 feetlerde leylek sürüsü geçti.” diye bilgi verdi.
(Görüntülü Haber) Pilottan kuleye kuş sürüsü uyarısı
Anıl UÇAN/İSTANBUL () İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çevresinde görülen çok sayıda kuş sürüsü üzerine, kulede görevli kontrolör, pist başındaki uçağın pilotuna bekleme talimatı verdi. Kontrolör pilota,” Efendim...
05 Nisan 2018 Perşembe 15:16
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