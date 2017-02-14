(Görüntülü Haber) Pilota uçak mezar

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, () - İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde 19 Kasım 2011 tarihinde düşen Türk Hava Kurumu'na ait eğitim uçağında yaşamını yitiren pilotlardan Necmi Mızrak'ın Antalya'daki mezarı, kullandığı uçağın şeklinde düzenlendi. Türk Hava Kurumu'na ait T-67 tipi eğitim uçağı, 19 Kasım 2011 tarihinde Selçuk Efes Antik Kenti yakınındaki ayva bahçesine düştü. Kazada pilotlar Necmi Mızrak ile Can Ergün yaşamını yitirdi. Pilot Mızrak'ın Antalya'nın Aksu İlçesi Altıntaş Mezarlığı'ndaki anıt mezarı, diğer mezarlardan farklı şekilde düzenlendi. İlçedeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni görecek şekilde konumlandırılan anıt mezar, Necmi Mızrak'ın kullandığı T-67 tipi eğitim uçağı şeklinde tasarlandı. 1956 doğumlu Mızrak'ın 'ölüm tarihi' bölümünde ise 'sonsuzluk' simgesi kullanıldı. 2005'TE DÜŞEN UÇAKTAN KURTULMUŞTU Necmi Mızrak, 30 Ağustos 2005 tarihinde ise Antalya'da düşen ilaçlama uçağından yara almadan kurtulmuştu. Necmi Mızrak, Serik ilçesine bağlı Boztepe Köyü'nde mısır tarlasında iki uçakla ilaçlama yapılırken, telefon tellerine takılan pilot Hayrettin Kopak yönetimindeki 'Pawnne 25' tipi uçağın düştüğünü görünce yardım için inmek istemiş, ancak kumandalarının kilitlenmesi nedeniyle uçağı sulama kanalına düşmüştü. Necmi Mızrak kazayı burnu kanamadan atlatmış, diğer pilot Hayrettin Kopak hafif yaralanmıştı.