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(Görüntülü Haber) Pilot : Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN - İSTANBUL Atatürk Havalimanı'na iniş için kullanılan 05-23 numaralı piste giren köpek dün 5 uçağı pas geçirtmişti. Saat 10.50 ile 11.00 arasında 05-23 pistine iniş için Florya...

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN - İSTANBUL Atatürk Havalimanı'na iniş için kullanılan 05-23 numaralı piste giren köpek dün 5 uçağı pas geçirtmişti. Saat 10.50 ile 11.00 arasında 05-23 pistine iniş için Florya yönünden Ataköy'e doğru alçalan bir uçağın pilotu pistte köpek görünce inmekten vazgeçerek pisti pas geçti. Daha sonra arka arkaya iniş için sıra bekleyen diğer 4 uçak da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pistte bulunan köpek uçuşları etkilerken olay ses kayıtlarına da yansıdı. Kayıtlarda, Hava trafik kontrolörü bir pilota, "Köpek şu an içeride pist içerisinde siz yaklaşmaya devam edin indirmeye çalışacağız" anonsunda bulundu. Pilot ise, "Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı direkt diverd (başka bir meydana yönlenmek ) edeceğim aksi takdirde" dedi. DHMİ ekipleri seferber olurken köpek bulunamadı.

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