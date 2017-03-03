(Görüntülü Haber) Peynircileri Bodrum'da buluşturan festival

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, kaybolmakta olan tatları geri kazandırmak ve tüketicilerin doğrudan adil, temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Slow Cheese Uluslararası Peynir Festivali, peynir tadım etkinlikleri ile başladı. Etkinliğe katılanlar, çeşit çeşit peynirlerin tadına bakıp, alışveriş yapma imkanı buldu. Bodrum'da fast food beslenmeye karşı olarak gönüllüler tarafından oluşturulan Slow Food Vakfı, Bodrum gönüllüleri tarafından iki yılda bir düzenlenen Slow Cheese Bodrum Uluslararası Peynir Festivali'nin ikicisi başladı. Oasis Alışveriş Eğlence ve Kültür Merkezi Sümbül Sokak'ta Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticiler, 111 çeşit peyniri tanıttı. Tadım etkinliğinde, peynir çeşitlerini katılımcılar, gurme edasında tadarak, damak zevklerine göre değerlendirdi. 'GELENEKSEL TATLARI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ' 20 gönüllü tarafından oluşturulduğu belirten Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği Lideri Eczacı Deniz Kurtsan, "Etkinlikleri bu yıl Muğla merkezinde de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 20 üretici tarafıdan 111 farklı peynir sergileniyor. Amacımız kaybolmakta olan yöresel lezzetlerimizden, peynir gibi en önemli besin kaynaklarımızdan birini gözönüne çıkarmak. Sadece endüstriyel peynir yemek değil, güzel ülkemizin yüzlerce çeşit peynirinden insanların tatmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu yerel üreticilerin, geleneksel peynir üreticilerinin yeni bağlantılar yaparak kazançlarını arttırmaya destek olmaya çalışıyoruz. Bu peynirlerin ticari hayatta yer bulabilmeleri için üreticilerin değerlerinin bilinmesi gerekiyor. Bunlar özel peynirler. Peynir çok zor üretilen bir ürün. Festivalimizde 7'si coğrafi işaret almış olan, 14'ü de Slow food'un desteklediği ve 'eşsiz ürün' olarak onayladığı peynir türleri de yer alıyor. Bir gelir amacımız yok, gönüllü grubuz. Okullarda da çalışıyoruz. Festival kapsamında dört okulda peynir yapımı etkinlikleri ve konferanslar gerçekleştirilecek" dedi. 'ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİNİN BULUŞTURLMASI ÇOK GÜZEL' Festivale Kars'ın Boğatepe Köyü'nden katılan gravyer peynir üreticisi Murat Özşahin, "Gravyer, Türkiye'nin yapımı en zahmetli ve bir o kadar lezzetli olan peyniridir. Kendi bakterileri ile gözeneklerini oluşturabilen, tadını alabilen bir peynirdir. Alt üst ederek tuzlanması yapılır. Ardından da dinlenme süresi vardır. Altınca ayda satışa hazır olabiliyor. İki yıllık bir kaşar peyniri ve tereyağının da tanıtımı yapıyoruz. İlgiden de çok memnunuz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Festivaller düzenlenerek, üretici ile tüketicinin direk buluşması çok güzel" dedi. 'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ÜRETİLEN PEYNİRLERİ TATTIK' Peynirleri tadarak alışverişte yapan Ay Ayışığı, "Hepsi farklı yörelerden ve olağanüstü lezzetli. Tabi içinde kişilerin kendi tercihlerine damak zevklerine göre ayrımlar yapıyoruz. Genele baktığımızda muhteşem. Yörelerimizin hepsi başlı başına güzel ürünler üretiyorlar. Bunun da festivalle Bodrumlular ile buluşturulması çok güzel. Adıyaman'a gidip bu peyniri alma ya da tatma imkanımız yokken, festival sayesinde ülkenin dört bir yanından peynirleri tatma imkanı buluyoruz" dedi. Festival, 5 Mart'a kadar çeşitli tadım ve üretim etkinlikleri ile devam edecek.