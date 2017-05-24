(Görüntülü Haber) PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri sahiplerini buldu

İNSAN Yönetimi alanındaki yenilikçi ve yaratıcı uygulamaları tanıtmak, örnek teşkil eden nitelikteki bu çalışmaları sektöre anlatmak, birbirinden öğrenme sürecini özendirmek ve desteklemek amacıyla Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri sahiplerini buldu.





İş dünyasının örnek alacağı çalışmalar arasında yerlerini alacak uygulamalar, bu yıl da deneyimli bir jüri tarafından detaylı bir eleme sürecinden geçilerek incelendi. ARGE Danışmanlık’ın desteği ile yapılandırılan ödül sürecinde, ana kategoriye başvuran firmaların saha değerlendirmeleri, DELOITTE Türkiye tarafından gerçekleştirildi. İstanbul Taksim'de bir otelde düzenlenen, Bimsa’nın destek sponsoru olduğu ve sanatçı Ege’nin performansıyla renklenen gala gecesinde açılış konuşmaları, PERYÖN Başkanı Berna Öztınaz ve TÜSİAD Geçmiş Dönem Başkanı Cansel Başaran Symes tarafından yapıldı.





Pek çok firmanın insan yönetimi alanındaki başarılı, yenilikçi ve yaratıcı uygulamalarını tanıtmak amacıyla birbiriyle yarıştığı törende kazananlara ödülleri; Berna Öztınaz, Cansel Başaran Symes ve Sanem Oktar tarafından verildi. "Fark Yaratan İnsan Kaynakları Projeleri" başlığı altında verilen 4 ödülden; "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Başarı Ödülü" İpekyol Giyim'in, "İş Sağlığı Ve Güvenliği Başarı Ödülü" Arçelik'in, "İnovasyon Kültürü Geliştirme Başarı Ödülü" Boyner Grup'un, "İşveren Markası Yönetimi Başarı Ödülü" ise Sahibinden.com'un oldu. Gecede; "Motivasyon ve Bağlılık Ödülü" Arçelik'e, "Gelişim Yönetimi Ödülü" Sahibinden.com'a, "İnsan Kaynaklarında Liderlik" ödülü de Aksigorta'ya gitti.





"SONSUZ ÖĞRENME PLATFORMU YARATMAK İSTİYORUZ"





Tören öncesinde konuşan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, "Her sene daha fazla ilgili gören ve katılımı olan bir ödül sürecinden bahsediyoruz. Amacımız ilham almak ve vermek. Birbirimizden öğrenebileceğimiz, sonsuz öğrenme platformu yaratabileceğimiz bir süreç yönetiyoruz. Bu ödül sürecinin ardından en iyi uygulamaları üyelerimizle paylaştığımız çeşitli etkinlikler de yapıyoruz. Böylece sonsuz bir öğrenme döngüsü elde ediyoruz" dedi. Ödül süreçlerini ödülün kendisiyle sınırlandırmamak gerektiğini dile getiren Öztınaz, "Mutlaka kazanma güdüsüyle değil, bildiklerini paylaşma ve öğrenme güdüsüyle bu işlerin içinde olmak lazım. Biz PERYÖN olarak bunu düşünerek bu süreci organize ediyoruz. Öğrenmenin keyifli ve anlamlı olabileceği bir platform yaratmak istiyoruz. O yüzden herkese açığız ve gelin, öğrenelim, paylaşalım daha iyisi olsun diyoruz" diyerek konuşmasını noktaladı.





"TOPLUMSAL FIRSAT EŞİTLİĞİNE ODAKLANMALIYIZ"





Fırsat eşitliğinin önemine değinen KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, "Aslında bütün bu ödül töreninin ana amaçlarından biri, herkese, şirketler içerisinde adil bir bakış açısı sunmak, fırsatlara eşit ulaşmalarını sağlamak ve bu noktada iyi uygulamaları sektörle paylaşmak. Kadınlar ve erkekler dünyadaki fırsatlara maalesef eşit olarak ulaşamıyorlar, bu Türkiye'de de böyle. Özellikle ekonomik anlamda baktığımızda Türkiye'de kadınların istihdama katılımı sadece yüzde 27, bu oran OECD ortalamasında yüzde 58. O yüzden daha fazla kadının iş hayatında olması, daha fazla kadının yönetimde yer alması daha karlı, akıllı şirketlere ve refah toplumlara olanak sağlıyor" ifadelerinde bulundu.





"HAYALLERE SINIR KOYMAMAK BAŞARININ EN ÖNEMLİ ANAHTARI"





Ödül töreni sonrasında konuşan ve başarının en önemli anahtarını "hayallere sınır koymamak" olarak niteleyen Allianz Sigorta ve Allianz Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, "Burada olan bütün liderlerimize özellikle kurumlarda gençlerimizin, çalışanlarımızın hayallerine sınır tanımayacak ortamlar yaratmalarını diliyorum. Kadın yöneticilerin, girişimcilerin zaman zaman erkeklere göre biraz daha çekingen olduklarını görüyoruz. Oysa onlar da fikirlerini araştırmaktan, rol modelleri ile paylaşmaktan ve uygulamaya geçirmekten çekinmesinler. Dolayısıyla buradaki başarı ödüllerinin bu tür girişimlere örnek olmasını diliyoruz. Ayrıca kurum içi girişimciliğin öneminin de altını çizmek isterim. Girişimcilik sadece dışarıda kendi işini yapmak değil. Bugün hayatta kalabilen bütün kurumların içinde girişimci ruhu olan çalışanlar var. Kurumlarımızı da bu konuda teşvik etmek lazım" diye konuştu.