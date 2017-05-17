(Görüntülü Haber) Pervari 90 yıl sonra altıyapıya kavuştu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()SİİRT'in 1927 yılında ilçe statüsüne kavuşan ve bağlı köylerle birlikte 36 nüfusu olan Pervari İlçesi, 90 yıl sonra ilk kez altyapıya kavuştu. Kanalizasyon, içme suyu şebekesi ve atık sular için 14 milyon lira harcama yapıldığını belirten AK Partili Belediye Başkanı Tayyar Özcan, 2014'te göreve geldiğinden bu yana ilçenin tahrip olan altyapısını yenilediklerini ifade ederek, Türkiye'de en ucuz ekmeğinin burada satıldığını söyledi. İlçenin 35 yıl sonra alt yapıya kavuştuğunu belirten Başkan Özcan, "Günde 3 saat su verilçede şimdi 24 saat kesintisiz su veriyoruz. Artık ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar daha temiz" dedi. Pervari İlçesi'nin 1927 yılında ilçe statüsüne kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Tayyar Özcan, merkez 6, bağlı köyler ile birlikte toplam 36 bin nüfuslu ilçeyi, 90 yıl sonra altyapıya kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yaptıkları çalışmalarla ilçede daha modern bir görünüme kavuştuğunu anlatan Özcan, "İlçemiz 1927 yılında belediye olmuştur. 2014 Mart ayında göreve geldim. O günden bugüne kadar hizmet etmek için büyük gayret gösterdik. İlçemizde en büyük sıkıntılarımızdan bir alt yapı idi. Yaklaşık 30-35 yıldır yani ortalama 1985'ten itibaren alt yapı çalışması ve tadilat yapılmamıştı. Su sıkıntımız mevcuttu. Biz de temelden işe başlayalım dedik ilk olarak alt yapıdan başladık. Kanalizasyon alışmasını çok kısa bir sürede yaptık. Yani 8 ay gibi bir sürede bitirdik. Yaklaşık 19 kilometre şehir için su ishale hattını yaptık. 30-35 yıldır günde ortalama 3 saat su veriliyordu. Ancak yeni yaptığımız şebeke sayesinde ilçemize 24 saat kesintisiz su veriyoruz. Bu da Pervari tarihinde ilk kez olan bir durumdur. Bundan önce santrafişler kullanıyordu, ağır aksak içme suyu bulunuyordu" dedi. Halkın ilçede yapılan hizmetlerden memnun olduğunu belirten Özcan, ilçeyi 3 parçaya ayırarak hizmeti kaliteli hale getirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Pervari'yi 3 parçaya böldük. 3 ayrı su depoları yaptık. Böylece son sistem Ankara, İstanbul'da içme suyu şebekesi nasıl kullanılıyorsa, şuan Pervari'de de aynı sistem kullanılıyor. İlçemizde şuan pek fazla sıkıntımız kalmadı ve şuan üst yapıya geçtik. Alt yapı projemiz, su ishale hattımız, şehir içi su şebekemiz, yağmur suyu toplam 14 milyon lira gibi bir bedeli oldu. Bu Pervari gibi küçük bir belediyenin bunu karşılaması çok zordu. Bu konuda bakanlıklar bize gerekli desteği verdiler. Üst yapı çalışmamız yaklaşık 6 milyon bir proje bedelidir ve ona da başladık. Şuan ilçemizde yaptığımız ışıklandırma sistemi belki de büyük illerde dahi olamayan ışıklandırma ve aydınlatma sistemi yaptık. Üst yapı çalışmalarını yaklaşık 4 ay süre gibi bir zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Bunları bitirdikten sonra çevre düzenlemesi ve park bahçeler yapacağız." TÜRKİYE'NİN EN UCUZ EKMEĞİ PERVARİ'DE Pervari'yi baştan sona yenilediklerini ve bu çalışmaların bitmesi durumda ilçenin artık terörle değil, güzelliklerle anılacağını belirten anlatan Özcan, Türkiye'de en ucuz ekmeğin de Pervari'de satıldığını iddia ederek, "Şuan Pervari Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satıyor. Halk ekmek fabrikası açtık ve bu ekmek fabrikamızda vatandaşlarımıza 60 kuruş karşılığında ekmek satıyoruz. Göreve geldiğimiz gibi 2-3 ay süre içerisinde halk ekmek fabrikasını kurduk ve satamaya başladık. Günde 5-6 bin arasında ekmek satıyoruzö dedi. Hak ekmek fabrikasına üretilen ekmelerin bir tek ilçe merkezinde satılmadığını köylülere verildiği ve köylülerin tandır ekmeği yapmaya başladıkların dile getiren Özcan, Ekmeğimiz bit tek ilçede satılmıyor. İlçemize bağlı köyler bu ekmekten faydalanıyor ve satın alıyor. Şunu söyleye bilirim köylü vatandaşımız artık kendisine tandırlarda ekmek yapmaya başladı Halk Ekmek fabrikasında ekmek almaya başladılar" şeklinde konuştu.