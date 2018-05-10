(Görüntülü Haber) Perinçek: Türk milletinin gerçek iktidarının kurulacağı bir döneme giriyoruz

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANLIĞI adaylığı için gerekli olan yüz bin imzayı toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Bu sistem ekonomisiyle, siyasetiyle, yozlaşan kültürüyle, Atatürk devrimini tahrip etme iddiasıyla bu sistem çökmektedir. Türkiye buradan büyük bir çözümle çıkacak. Tarihin pususundayız dediğimiz dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türk milletinin gerçek iktidarının kurulacağı bir sürece giriyoruz" dedi.





24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, adaylık için gerekli olan yüz bin imzayı topladıktan sonra, partisinin genel merkezinde partililerle buluştu. Perinçek toplananlara hitap etti. Sözlerine imza toplama aşamasında çalışanlara teşekkür ederek başlayan Perinçek, "Bu imzalar kağıda değil atılmamış, sizin emeğinizle kayalara oyulmuştur. Tarihe geçen kayalara atılan imzalardır" dedi. Perinçek şöyle devam etti:





"Bu sistem ekonomisiyle, siyasetiyle, yozlaşan kültürüyle, Atatürk devrimini tahrip etme iddiasıyla bu sistem çökmektedir. Türkiye buradan büyük bir çözümle çıkacak. Tarihin pususundayız dediğimiz dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türk milletinin gerçek iktidarının kurulacağı bir sürece giriyoruz. Türkiye bağımsız olacak. Başı dik olacak. Amerika'nın karşısında eğilmeyecek, bükülmeyecek. Atatürk'ün Türkiye'si olacak. Türkiye şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamayacak. Türkiye aydınlanmış, üreten, çalışan, kardeşçe yaşayan vatandaşların ülkesi olacak. Önümüzdeki döneme umutla bakıyoruz. Milletimize iyimserlik taşıyacağız. Önümüzdeki çetin günlerde karamsarlığı yasaklıyoruz. İyimserlik var"