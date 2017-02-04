(Görüntülü Haber) Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa değişikliğini imzalamamasını istedi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yollayarak Anayasa değişikliğini imzalamamasını istedi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu okudu. Perinçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektup şöyle: Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin üzerine bombaların atıldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarımızın ötesinde savaştığı koşullarda yaşıyoruz. Bugün Türkiye, sizin de vurguladığınız üzere İstiklal Savaşı vermektedir. Öte yandan gittikçe ağırlaşan ekonomik sorunları milletçe göğüslemek durumundayız. Geniş yığınların geçim derdi ağırlaşıyor. İşsiz yurttaşlarımızdan sanayici ve tüccarlarımıza kadar bütün millet, ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Bu koşullarda Türkiye'nin iki yıl sonra yürürlüğe girecek bir Anayasa değişikliği için 60 gün sürecek bir referandum kamplaşması içine sokulmamasının ne kadar yerinde olduğu konusunu takdirlerinize sunuyorum. Mehmetçiğimiz ve polisimiz teröre karşı canla başla mücadele ederken, milletin iç cephede bölnmesi, İstiklal Savaşı manzarası olmaz. Gün ülke içinde evet-hayır mücadelesi günü değildir. Gün, vatan savaşını kazanmak ve ekonomik zorlukları göğüslemek için birleşme günüdür. Siz de bu ihtiyacı kuvvetle belirterek, milli seferberlik çağrısında bulundunuz. Oysa referandum süreci teröre karşı ve ekonomik zorlukları aşmak için birleşmeyi değil anlaşmazlıkları gündeme getirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, referandumda evet oyları ağır bassa bile, Cumhurbaşkanlığı sistemi önümüzdeki TBMM seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminden sonra, başka deyişle iki yıl sonra uygulanacaktır. Bu durumda halk oylamasına sunulan sistem, Türkiye'nin önünde bekleyen yakıcı sorunlara çözüm getirmiyor, tersine yeni sorunları davet ediyor. Mevcut hükümet sistemi değiştiği halde uygulanmaya devam edecek, yeni gelen Cumhurbaşkanlığı sistemi ancak iki yıl sonra yürürlüğe girecektir. Böylece ülkemizde iki yıl sürecek bir kararsızlıklar, tereddütler ve kargaşalıklar döneminin kapısı açılmaktadır. Oysa Türkiye'nin yetki çatışmaları ve otoriter bunalımları yaşamaya tahammülü yoktur. Yapılan Anayasa değişikliği, içeriği yanında, ayrıca bu nedenle de Türkiye'nin bugün yakıcı olan güçlü meclis ve güçlü hükümet ihtiyacına cevap vermiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Nisan sonrasındaki Türkiyeyi düşünmek durumundayız. Bu Anayasa değişikliği, Türkiyeyi hedef alan güçlerin Nisan sonrası planları için uygun koşullara yol açma tehlikesi taşıyor. Türkiye'nin önünde geleceğimizi belirleyen iki yıl var. Bu iki yılda devletin ve milletin bütün güçlerini birleştirmek en başta Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğudur. Bugün sorunları çözme göreviyle karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı ve hükümet, önümüzdeki iki yıl Anayasa değişikliği sayesinde yeni bir yetkiye, yeni bir otorite kaynağına kavuşmuyor. Bu durumda, iki yıl boyunca yenilik getirmeyen bir Anayasa değişikliğinin getireceği biricik yenilik, otorite bunalımları ve meşruiyet tartışmaları olacaktır. Bu Anayasa değişikliği, hükümet bunalımı yaratmak için Türkiye'nin üzerine bombalarla gelen küresel güçlere fırsat vermekten başka bir işe yaramıyor. En az iki yıl için görünen manzara budur. O nedenle önümüzdeki iki yılın milli birlik ve milli kararlılık ihtiyacını dikkate alan bir çözüm üretmenizi takdirlerinize sunuyorum. Bu koşullarda, Anayasa değişikliğinin imzalanmaması yoluyla, hükümet sistemi konusunun bir bakıma ertelenmesi, 80 milyon tarafından alkışlanacak ve saygılya karşılanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizin de saptadığınız gibi, önümüzde Milli Seferberlik görevi duruyor. Bu görevi milletçe yerine getirmekde Cumhurbaşkanı'nın tavrı yeni bir ufuk açacaktır. Milleti birleştirmede erdemli bir uygulamada bulunan Cumhurbaşkanı, milletin bütününün saygısını kazanacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ili yıl sonra olacaktır. Ancak milletin bütününü kucaklayan lider olma olanağı önümüzdeki 15 günün içindedir. Bir imzanın atılması ya da atılmaması bazen tarihi bir seçimdir. Bugün sizin değrelendirmeniz ve sorumluluğunuz sayesinde, hayır diyenleriyle ve evet diyenleriyle bütün milletin kazanacağı bir seçime önderlik etmek sizin yetkinizdedir. Vereceğiniz karar bu açıdan tarihi bir önem taşıyor ve size bütün milleti kucaklama ve hep birlikte büyük başarılara imza atma olanağı veriyor." 'VAROLAN ANAYASA İLE TÜRKİYE'NİN SORUNLARI ÇÖZÜLÜR' Mektubu okuduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Perinçek, mevcut Anayasa'nın Türkiye'nin sorunlarını karşılayıp karşalamadığına ilişkin soruyu, "Bize göre, Vatan Partisi'ne göre varolan anayasa ile Türkiye'nin sorunları çözülür. Varolan anayasa 12 Eylül Anayasası değil. Meclis'e karşı sorumlu bir hükümet ve sorumsuz bir Cumhurbaşkanı sistemi Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Türkiye'de sorunları çözmek için kuvvetli bir meclis gerekiyor. Getirilen Anayasa kuvvetli bir Mmeclis, kuvvetli bir hükümet ve kuvvetli bir Cumhurbaşkanı getirmiyor" sözleri ile yanıtladı. HAYIR ÇIKACAĞINDAN EMİNİM Perinçek, referamduma ilişkin bir soruyu ise, "Hayır çıkacak, onu söyleyeyim. Türkiye hayır çıkartarak olayı köklü olarak çözecek. Hayır çıkacağından eminim. Bütün gelen bilgiler hayır çıkacağını gösteriyor" şeklinde yanıtladı. Perinçek, 15 Temmuz darbe girişiminde hükümetin önceden haberdar olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Ben hükümetin bunu planladığı, Tayyip Erdoğan'ın bunu planladığı gibi iddiaları saçma sapan görüyorum ama daha da kötüsü bu iddialar bu darbede Amerika'nın rolünün üzerini örtüyor."