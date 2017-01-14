(Görüntülü Haber) Pepee’nin sinema filmi 'Birlik Zamanı’na çocuklardan büyük ilgi

Taner YENER-Enver ALAS/İSTANBUL,() Düşyeri Stüdyoları’nın yaratıcısı olduğu çocukların sevgilisi yerli çizgi film karakteri Pepee, 'Pepee Birlik Zamanı' filmi ile beyaz perdeye taşındı. Çocukların uzun zamandır heyecanla beklediği sinema filminin galası, bugün Volkswagen Arena’da düzenlenen büyük bir etkinlik ile yapıldı. İlk olarak 2008 yılında televizyon ekranlarında çocuklarla buluşan Pepee, şimdi de televizyondaki başarısını beyaz perde ile taçlandırıyor. Pepee, 20 Ocak’ta gösterime girecek filmi ile sinemada çocuklarla buluşmadan önce Volkswagen Arena’da düzenlediği bir etkinlikle çocuklar ve aileleriyle yaklaşık 3 bin kişi bir araya geldi. DANS GÖSTERİLERİ ÇOCUKLARA EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI Gala öncesi fuaye alanında standlarda STEM+A (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat) atölyeleri ve Pepee’nin eğlenceli gösterileri ile ana sahnede Pepee ve Dans Grubu gösterileri çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Düşyeri’nin kurucusu Ayşe Şule Bilgiç eşi ünlü sanatçı Ali Tufan Kıraç ve çocukları Elif Iraz Kıraç, Çağrı Manas Kıraç ile basın mensuplarına poz verdi. Protokol konuşmalarından önce Düşyeri kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ,sponsor olan şirket yetkilileriyle birlikte Pepee ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. TÜSİAD SPONSORLUK DESTEĞİ VERDİ Filmin destekçilerinden TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral, teknoloji çok hızlı geliştiğini bununla birlikte dünyanın da çok hızla değiştiğini belirterek, “Bilim ve teknolojide ileriye giden ülkeler ekonomilerini daha güçlü hale getiriyorlar. Yarın ki mesleklerin hepsi değişecek. Bugün bildiklerimizin yüzde 60'ı kalmayacak, bambaşka meslekler ortaya çıkacak. Örneği hayatımıza yeni giren robotik veri mühendisliği yep yeni mesleklerle tanışıyor olacağız. Gençlerimizi, çocuklarımızı, geleceğe çok iyi hazırlamalıyız. Bunun için de sistem becerilerini kazandırmalıyız. Yani fen temknoloji, matematik ve sanat...Bu becerilerin hepsi birbirinden ayrı dursada birbiriyle çok bağlantılı ve içiçedir. Bu etkinliğini kazanan bireylerle birlikte bilim ve teknolojide yol katedebilen ekonomiler ortaya çıkıyor. Dijital ekonomilerde icat çıkartan mucit çocuklara ihtiyaç var. Bunun için TÜSİAD olarak bütün çocuklarımızın yarınki geleceğe çok iyi hazırlanmasını arzu ediyoruz” dedi. BİLGİÇ: "PEPEE'NİN BAŞARISI TESADÜF DEĞİLDİR" Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ise galayı 3 binden fazla kişinin izlediğini ifade ederek, "Çok mutluyuz. Biz Pepee filmi ile birlikte bir mesaj vermek istedik, 'birlik ve sevmek zamanıdır' dedik. 8 yıldır böyle bir çalışmayı istiyorduk ve bunun üzerine çalışıyorduk. Düşyeri teknoparklarda 6 yıldır çizgi film üzerine Ar-Ge yapan bir şirket. 8 yılda bu filmi yaptık. Pepee'nin başarısı tesadüf değildir. Bizim düşlediğimiz bir şeydi. Kurduğumuz düş, bir film kahramanı yaratmaktı. Bunu çocukların hayrına olsun istedik. Yaptığmıız işi, vicdanlı çocuklar, muhakeme yeteneği olan, soran sorgulayan çocuklar mesajaını verebileceğimiz bir kitle iletişim aracı olarak görüyoruz. Onlara dokunuyoruz. Pepee'nin arkasında bilim, teknoloji, mühendislik, sanat var. Pepee'nin sinema filmiyle Türkiye'de yerli çizgi sinema filmlerinin kaderini değiştirmek istiyoruz. Bu filmin gişesi, Türkiye'de yerli sinema filmleri de gişe yapıyormuş deyip pek çok yapımcının yerli sinema çizgi filmi yapmasını teşvik etsin istiyoruz. Başka yapımcıların da bu konuda önünü açmak istiyoruz. “ diye konuştu. FİLMİN MÜZİKLERİ KIRAÇ'TAN Ayşe Şule Bilgiç’in eşi ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Kıraç ise "Çok büyük emeklerle yıllardır uğraştığımız çizgi filmimizi çocuklara bugün 'Pepee ile birlik zamanı' diyerek gösterimi yapacağız. Türkiye’mizin bir birliğe ihtiyacı var. Pepee de Türkiye'yi birleştirecektir diye düşünüyorum" dedi. MERAKLA BEKLENEN FİLMİN KONUSU Her yaştan büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pepee, Urfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut ve Kapadokya’da geçen hikayesi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, filmin eğlenceli şarkısı “Birlik Zamanı”nı tüm çocuklarla hep bir ağızdan seslendirdi. Pepee’nin sinema filmi Birlik Zamanı, milli değerleri ön plana çıkaran görüntüleriyle de büyük beğeni topladı. Macera, keşif, heyecan ve bitmeyen bir eğlence sunan Pepee’nin ilk sinema filmi; müzik ve şarkılarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Tamamı Kıraç tarafından hazırlanan “Birlik Zamanı”nın şarkıları, 2017 yılında büyük küçük herkesin favorisi olacağını göstermiş oldu.