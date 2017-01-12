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(Görüntülü Haber) Pendik'te nöbetçi eczaneye soygun girişimi

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() PENDİK'te nöbetçi bir eczaneyi soymak içeri giren kişi başarılı olamayınca etrafa ateş açıp kaçtı. Olay Pendik Tandoğan Caddesi'ndeki bir nöbetçi eczanede meydana geldi. Eczaneye giren kimliği...

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() PENDİK'te nöbetçi bir eczaneyi soymak içeri giren kişi başarılı olamayınca etrafa ateş açıp kaçtı. Olay Pendik Tandoğan Caddesi'ndeki bir nöbetçi eczanede meydana geldi. Eczaneye giren kimliği henüz belirsiz bir kişi eczane sahibi Taner Doğan'dan para istedi. Doğan'ın karşı çıkması üzerine silahını çeken şüpheli sağa sola ateş ederek kaçtı. Eczane sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri eczanede inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri eczanede detaylı incelemenin ardından eczanedeki kamera kayıtlarını da incelemek üzere aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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