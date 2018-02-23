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(Görüntülü Haber) Pendik'te koca dehşeti: Eşi, baldızı ve üvey oğlunu silahla yaraladı(2)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-PENDİK'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı. Eşi, baldızı ve 13 yaşlarındaki üvey oğluna silahla ateş ederek yaraladığı iddia edilen koca kayıplara karıştı. Olay...

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-PENDİK'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı. Eşi, baldızı ve 13 yaşlarındaki üvey oğluna silahla ateş ederek yaraladığı iddia edilen koca kayıplara karıştı. Olay saat 15.00 sıralarında, Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Aytaç Yıldız, boşanma davaları süren ve ayrı yaşadıkları eşi Aysel Yıldız'ın kaldığı eve geldi. Burada yaşanan tartışmanın ardından Aytaç Yıldız, eşi Aysel Yıldız, baldızı Aylin Aksoy ve 13 yaşlarındaki üvey oğlu U.A'ya silahla ateş etti. Aytaç Yıldız olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken U.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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