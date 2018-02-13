(Görüntülü Haber) PENDİK'TE İNŞAATIN ASANSÖR BOŞLUĞUNDA İKİ CESET BULUNDU (3)
13 Şubat 2018 Salı 21:13
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