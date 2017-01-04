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(Görüntülü Haber) PENDİK SAHİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul Pendik sahildeki kayalıklarda akşam saatlerinde erkek cesedi bulundu. 22 yaşındaki Mehmet Kara'ya ait olduğu belirlenen ceset incelenmek için adli tıpa götürüldü. Pendik sahil 15 Temmuz Şehitler...

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul Pendik sahildeki kayalıklarda akşam saatlerinde erkek cesedi bulundu. 22 yaşındaki Mehmet Kara'ya ait olduğu belirlenen ceset incelenmek için adli tıpa götürüldü. Pendik sahil 15 Temmuz Şehitler Camii karşısındaki kayalıklarda saat 18.00 sıralarında bir erkek cesedi bulundu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların arasında baygın halde yatan 22 yaşındaki Mustafa Kara'yı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra gelen polisler çevrede araştırma yaptı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise ceset üzerinde çalışma yaptı. Mustafa Kara'nın cesedi savcı incelemesinin ardından detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan ölü bulunan Mustafa Kara'nın dün evden ayrıldı ve ailesinin kendisinden haber alamadığı öğrenildi.

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