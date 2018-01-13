(Görüntülü Haber) Pelikanlar bu yıl da Foça'da

PELİKANLAR, bu yıl da İzmir'in turistik ilçesi Foça'yı, mesken tuttu.



Foça'ya her yıl ocak ve şubat aylarında gelen pelikanlar, bu yıl da kente misafir oldu. Foçalılar ve kenti gezmeye gelenler, liman içinde sudaki pelikanlara ilgi gösterdi. Zarafet ve süzülüşleriyle, Demokrasi Meydanı çevresi ve Küçükdeniz Sahili'nde de ilgi toplayan pelikanlar; bölgedeki balıkçılar ve çevredeki restoranların attıkları balık ve yiyeceklerle beslenmeye başladı. Kuş gözlemcileri ve hayvanseverler fotoğraf makineleri ile pelikanları görüntüledi.