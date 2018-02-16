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(Görüntülü Haber) Pazarcılardan Mehmetçik'e destek konvoyu

Mehmet YİRUN, Murat SOLAK, Ferhat DERVİŞOĞLU-HATAY-) Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki pazarcı esnafı, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için araçlarıyla oluşturdukları konvoy ile Reyhanlı Belediyesi önünde toplandı. Burada Reyhanlı...

Mehmet YİRUN, Murat SOLAK, Ferhat DERVİŞOĞLU-HATAY-) Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki pazarcı esnafı, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için araçlarıyla oluşturdukları konvoy ile Reyhanlı Belediyesi önünde toplandı. Burada Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi tarafından karşılanan, ellerinde Türk bayrakları taşıyan pazarcılar, Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını ve bu süreçte gerekirse askere gitmeye hazır olduklarını söyledi. Reyhanlı Kaymakamı Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Şanverdi ise pazarcılara, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Pazarcılar, ardından 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için yanlarındaki 5 küçükbaşı kesmek amacıyla mezbahaya gitti.

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