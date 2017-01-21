Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki törene katılmak üzere saat 14.10'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Sabah saatlerinde Çekmeköy'deki pazar yerlerinin değiştirildiği için eylem yapan bir grup seslerini Erdoğan'a duyurmak için Kısıklı'ya geldi. Grup, Erdoğan'ın çıkışı sırasında Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanın fotoğrafı olan pankartı açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu durmayarak yoluna devam ederken grup Kısıklı'dan ayrıldı
(Görüntülü Haber) Pazarcılar seslerini Cumhurbaşkanına duyurmak istedi
Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki törene katılmak üzere saat 14.10'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Sabah saatlerinde Çekmeköy'deki pazar yerlerinin değiştirildiği için eylem...
21 Ocak 2017 Cumartesi 15:41
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