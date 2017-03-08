(Görüntülü Haber) Pazarcı kadınlar 8 Mart'ta da çalıştı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri pazarda satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor. Pazarcı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de çalışmayı sürdürdü. Dervişpaşa Mahallesi'nde her hafta Çarşamba günleri kurulan pazarda, kırsal mahallelerdeki tarlalarında yetiştirdikleri sebzeleri satmak isteyen kadınlar da tezgah kuruyor. Pazarcı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden haberlerinin olmadığını belirterek, "Tek derdimiz burada satış yaparak, evimizi geçindirebilmek" dedi.