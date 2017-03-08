Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri pazarda satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor. Pazarcı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de çalışmayı sürdürdü. Dervişpaşa Mahallesi'nde her hafta Çarşamba günleri kurulan pazarda, kırsal mahallelerdeki tarlalarında yetiştirdikleri sebzeleri satmak isteyen kadınlar da tezgah kuruyor. Pazarcı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden haberlerinin olmadığını belirterek, "Tek derdimiz burada satış yaparak, evimizi geçindirebilmek" dedi.
(Görüntülü Haber) Pazarcı kadınlar 8 Mart'ta da çalıştı
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri pazarda satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor. Pazarcı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de çalışmayı...
08 Mart 2017 Çarşamba 13:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.