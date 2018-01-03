(Görüntülü Haber) Paylaşmak engel tanımaz'

Ali KADI NİĞDE,()NİĞDE Rehberlik Araştırma Merkezi ile Gönül Elçilerinin desteğiyle 'Paylaşmak Engel Tanımaz' projesi kapsamında oyuncak toplama kampanyası başlatıldı. Rehberlik Araştırma Merkezi'nde gerçekleşen kampanya açılış programında 300 oyuncak özel çocuklara hediye edildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Dr. Çiğdem Şimşek, vatandaşlardan sağlam ve temiz olan ikinci el oyuncakları özel çocukların kullanması için istedi. Dr. Çiğdem Şimşek, 'Paylaşmak Engel Tanımaz' projesinin hedefinin aile ve çocuklarda paylaşma ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara karşı farkındalık oluşturup onların mutluluğuna destek olmak olduğunu söyledi. Şimşek, Amacımız kırsal kesimden gelen buraya eğitsel tanı almak için gelen çocuklarımızı mutlu etmek ve onlara ödül olarak oyuncak hediye etmekti. Asıl amacımız ise evlerimizde kullanmadığımız oyuncaklarımızı çocuklarımızın oynamadığı oyuncaklarımızı kullanılabilir durumdaki oyuncakları Rehberlik Araştırma Merkezine bağışlayarak kırsal kesimden gelen dezavantajlı çocuklarımıza hediye etmek. Bizler projenin tanıtımı için yeni oyuncaklar aldık yaklaşık 300 kadar oyuncakla bizler bu projeye başladık. Bundan sonraki desteğimiz ise sıfırda olabilir temiz ikinci el de olabilir. Evlerimizdeki oyuncakları toplayarak bu çocuklara ulaştırmak istiyoruz dedi.