(Görüntülü Haber) Patronunun oğlu tarafından öldürülen Nihat Bulca son yolculuğuna uğurlandı (1)

Enver ALAS -Hakime TORUN / İSTANBUL, () Beykoz'da bir villada, aile şoförü olarak 17 yıl çalıştığı işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür tarafından bıçaklanarak öldürülen Nihat Bulca (50), ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Nihat Bulca için Beykoz Ortaçeşme Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine patronu Sabri Yürür de katılmak için geldi. Cami avlusunun girişinde bekleyen Yürür, burada gözyaşı döktü. Ancak Yürür'ün geldiğini duyan Bulca ailesinin bazı yakınları buna tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Sabri Yürür, aracına binerek camiden ayrıldı.