(Görüntülü Haber)Patenle tehlikeli yolculuk
MANİSA'da son günlerde, kentin işlek caddelerine çıkan patenli gençler, trafiği tehlikeye sokuyor. Araçlar arasında yaptıkları ani hareketlerle yürekler ağza gelirken, kazalara davetiye çıkarılıyor. Manisa'da hızla yayılan patenle...
15 Ocak 2017 Pazar 10:37
MANİSA'da son günlerde, kentin işlek caddelerine çıkan patenli gençler, trafiği tehlikeye sokuyor. Araçlar arasında yaptıkları ani hareketlerle yürekler ağza gelirken, kazalara davetiye çıkarılıyor. Manisa'da hızla yayılan patenle kayma modası, trafiği tehlikeye sokuyor. Alanların yetersizliği nedeniyle ana cadde ve bulvarlara çıkan gençler heyecanlı anlar yaşarken, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hiçbir güvenlik önlemi almadan yola gruplar halinde çıkan gençler, yoğun trafiğe aldırmadan akrobasi gösterisi de yapıyor. Sayıları hızla artan gençler, özellikle sürücülerin korkulu rüyası oluyor. Her an karşılarına paten kayan bir gencin çıkabileceği endişesini yaşıyor.
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