Ersan SAN / İSTANBUL, () BEYOĞLU'ndan Fatih'e kadar 4'ü bir otobüsün arkasına 1'i bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli 5 genç, yürekleri ağıza getirdi. Yaklaşık 3,5 dakika süren tehlikeli yolculukta, hız ibresi 68 kilometreyi gösterdi. Beyoğlu Tarlabaşı'nda akşam dün saat 18.00 sıralarında, patenli gençlerden 4'ü bir halk otobüsünün arkasına, 1'i bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Fatih Saraçhane'ye kadar 3,5 dakika süren tehlikeli yolculuk, motosikletin kask kamerasına yansıdı. Yürekleri ağıza getiren yolculukta motosikletin hız ibresinin 68 kilometreyi gösterdiği görüldü. Tehlikeye aldırmayan gençlerin zaman zaman akrobatik hareketler yaptıkları da kameraya yansıdı.
(Görüntülü Haber)Patenle 68 kilometre hız
Ersan SAN / İSTANBUL, () BEYOĞLU'ndan Fatih'e kadar 4'ü bir otobüsün arkasına 1'i bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli 5 genç, yürekleri ağıza getirdi. Yaklaşık 3,5 dakika süren tehlikeli yolculukta, hız ibresi 68...
07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:09
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