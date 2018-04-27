ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da 2 kişinin üzerindeki motosikletin arkasına tutunarak akan trafikte yolculuk yapan patenli genç, yürekleri ağza getirdi. Motosikletin arkasında akrobasi hareketlerini yapan genç, sürücülerin uyarılarına da aldırış etmedi. Kent trafiğinin en yoğun olduğu Abide Kavşağında ilerleyen bir motosikletin arkasında oturan çocuğu tutarak arkasında patenle yolculuk yapan genç, trafikte tehlike saçtı. Tek eliyle motosikletin arkasında oturan çocuğun belini tutarak tehlikeli yolculuk yapan genç, hızla akan trafikte akrobasi hareket yapması yürekleri ağza getirdi. Sürücülerin uyarılarını da dikkate almayan gencin tehlikeli oyunu görenleri hayrete düşürdü.
(Görüntülü Haber) Patenci gencin tehlikeli yolculuğu
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da 2 kişinin üzerindeki motosikletin arkasına tutunarak akan trafikte yolculuk yapan patenli genç, yürekleri ağza getirdi. Motosikletin arkasında akrobasi hareketlerini yapan genç, sürücülerin uyarılarına da...
27 Nisan 2018 Cuma 16:20
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