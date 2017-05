(Görüntülü Haber) Patara'da at safari

Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde kum, deniz ve güneş turizmine alternatif olarak düzenlenen at safari, turistlerin ilgisini çekiyor. Antik Patara Plajı'na yapılan at turlarında tarih ve doğanın içinde yaklaşık 14 kilometrelik tur yapılıyor.



Kaş'a bağlı Patara Mahallesi'nde alternatif turizm seçeneklerinin başında yer alan at safari, at çiftliklerinde başlıyor. Yerli ve yabancı turistler önce atlarla tanıştırılıyor. Ardından kasklarını takan turistler, yardımcılar eşliğinde atlara biniyor. En önde at üstünde usta bir binici gruba öncülük ediyor. Önce Patara Mahallesi'nin kenarından ve denizde yaklaşık 300 metre yükseklikten doğanın içinden geçiliyor. At üstünde deniz, Antik Patara Kenti ve doğa seyrediliyor. Ardından doğanın içinden papatya çiçeklerinin arasından geçilerek Patara Antik Kenti'ne iniliyor.



PLAJDA GÜN BATIMI



Antik kentin kenarından geçilerek antik kent yakından at üstünde görülüyor. Tekrar doğanın ve kumsalın içinden geçilerek, dünyaca ünlü Patara Plajı'na iniliyor. Plajda at üstünde dalgaların kıyısında geziliyor ve gün batımı izleniyor. Kendine güvenenler at sürüyor ve hızla yol alan atla heyecan yaşıyor. Ardından, gelinen yoldan geri dönüş başlıyor. İsteyen akşam karanlığında at üstünde başlangıç noktasına kadar geliyor. İsteyenleri de bir araç alarak otele bırakıyor.



AT SAFARİ 120 TL



At safari sabah ve akşam saatlerinde yapılıyor. Yaklaşık 2- 2.5 saat süren tura çoğunluğu yabancı Patara, Kalkan ve Fethiye yöresinde tatil yapan turistler katılıyor. Tur gidiş- dönüş toplam 14 kilometre. Tarih, doğa ve deniz kıyısındaki bu tur için kişi başı 120 lira ödemek gerekiyor.



TURİSTLER ÇOK MEMNUN





Alman Lisa Rüth, "İlk kez at turuna katıldım. Çok ilginç ve eğlenceli. Doğanın, tarihin ve denizin içinde yolculuk yapmak çok keyifliydi. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.



Rus Alexsandra Karaman, "Muhteşem bir yolculuk. At üstünde kısa bir sürede doğanın, tarihin ve kumsalın içinde yolculuk yapıyorsunuz. Tarihi at üstünde görmek benim için çok farklı bir duygu oldu. Gün batımını, bu harika plajda izlemek az bulunur bir anı. Çok mutluyum. Rüzgar bile keyfimi bozamadı" diye konuştu.



Azeri Arzu Ebrahimi, "Patara'yı bu şekilde at üstünde gezmek, antik kenti görmek, doğayı at üstünde geçmek gerçekten çok güzel. Doğayla bu şekilde iç içe olmak gerçekten çok güzeldi. Herkes böyle bir deneyimi mutlaka yaşamalı" dedi.



Turizmci Mehmet Otlu ise "Patara'da sadece güneş, kum, deniz turizminin dışında, at safari düzenliyoruz. Orman ve yeşilliklerin içinden geçerek tarihi antik kentin kıyısından plaja ulaşıyoruz. Burada insanlara doğa ile baş başa at sürüşü yaptırıyoruz. Herkesi Patara'ya bekliyoruz" diye konuştu.