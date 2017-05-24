(Görüntülü Haber) Pasta ustaları tarihi Zil Kale’de buluştu

YETİŞTİRDİĞİ pasta ustaları ile Türkiye'nin dört bir yanında adını duyuran Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi'nde 2’nci Uluslararası Pastacılar Festivali düzenlendi. Tarihi Zil Kale’de bir araya gelen pasta ustaları, tulum eşliğinde türküler söyledi, horon oynadı, pasta keserek vatandaşlara ve turistlere ikram etti. Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival kapsamında Zilkale’de buluşan pasta ustaları ve katılımcılara pasta kepleri ve önlükler dağıtıldı. Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan ile Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Metin Gültan’ın da katıldığı etkinlikte, ‘Dağların hastası pastanın ustasıyız’ , ‘Fırtına’da çok tatlıyız’ ve ‘Tadından yenmeyen festival’ dövizleri açan ustalar tulum eşliğinde yöre türküleri seslendirdi, horon oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte kesilen pastaları katılımcılara ve turistlere ikram eden ustalar, keplerini hep birlikte havaya attı. Pastacılar Şükran Kütüğü önünde hatıra fotoğrafı çektiren pasta ustaları, daha sonra da bir otelde gerçekleştirilen pastacılık konulu panele katıldı. MESLEĞİ RUSYA'DA ÖĞRENDİLER 1800’lü yıllarda bölge insanı Batum üzerinden Rusya'ya gitmeye başladı. Para kazanılan, karın doyurulan ve kalınabilecek sıcak bir yer mantığı ile önceleri fırıncılığa adım atanlar, daha sonra pastacılık mesleği ile tanıştı. Bölge insanı, çok çabuk alıştığı Rusya’da pastacılıktan servet kazandı. Bolşevik İhtilali ile büyük darbe yiyen bu insanların bazıları yurda dönüş yapamadı, geri dönebilenler ise mal varlıklarını orada bırakmak zorunda kaldı. Yeni yer arayışları onları Polonya ve İran'ın yanı sıra Anadolu'nun muhtelif yerlerine sürükledi, gittikleri yerlerde pastane açmalarını sağladı. Halen Türkiye’nin dört bir yanında ve farklı ülkelerde Çamlıhemşinli pasta ustaları bulunuyor.