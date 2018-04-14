(Görüntülü Haber) Paris'in Türk kadınlarından Mardinli öğrencilere kırtasiye yardımı
14 Nisan 2018 Cumartesi 11:15
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