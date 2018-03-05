(Görüntülü Haber) PARÇALANAN YÜZÜNÜN TEDAVİSİ İÇİN VALİLİKTEN YARDIM KAMPANYASI İZNİ ALDI(1)

BATMAN'da, 16 yaşındayken oynadığı av tüfeğinin ateş alması nedeniyle yüzü büyük oranda hasar gören ve bugüne kadar 38 kez ameliyat olmasına rağmen tam sonuç alamayan Mehmet Vefaaddin Özçelik (25), bir özel hastanede yapılacak 3 ayrı operasyonla yüzünün tedavi edilebileceğini öğrendiğini belirtti. Evli ve 1 çocuk babası Özçelik, "Bu ameliyatlar için 135 bin liraya ihtiyaç var. Param olmadığı için valiliğe yardım kampanyası için yaptığım başvuru kabul edildi. Şimdi hayırseverlerin yardımını bekliyorum" dedi.



Batman'ın Beşevler Mahallesi'nde yaşayan, 1 çocuk babası Mehmet Vefaaddin Özçelik, 16 yaşında av tüfeğiyle oynadığı sırada, ateş alan silahtan çıkan saçmaların yüzüne isabet etmesiyle ağır yaralandı. Özçelik, yüzünden dört yıl içinde 38 kez ameliyat oldu, ancak sonuç alamadı. Mehmet Vefaaddin Özçelik, Bodrum'da gittiği özel bir hastanedeki kontrollerde, 3 operasyonla yüzünün düzelebileceğini öğrendi. İşsiz olduğunu ve bu ameliyat için istenen parayı denkleştirmesinin mümkün olmadığını anlatan Özçelik, yardım toplamak için Batman Valiliği'ne yaptığı başvuru için olumlu yanıt aldı.



Türkiye genelinde yardım toplaması için izin verilen Mehmet Vefaaddin Özçelik, 2 yaşındaki oğlu Ömer'in korktuğu için yüzüne bakamadığını belirterek, şunları söyledi:



"Ben çok zor durumdayım, 2009'da babamın av tüfeğinin elimde patlaması sonucu yüzümün yarısını kaybettim. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'ne tedavim için gidiyordum, dört yılda 38 ameliyat geçirdim. Hacettepe Üniversitesi tedavimi bu kadırını yapabildi, yine de iyi bir duruma getirdi. Şu anda yüzümün daha iyi bir duruma gelme ihtimali var. Ancak maddi durumum olmadığımdan dolayı bizi destekleyecek kimsemiz de yok. Şu anda çalışamıyorum. Yüzde 93 engelli raporum var. Bir doktorla tanıştım, kendisi bu tedaviyi yapabileceğini söyledi. Ancak ameliyat 135 bin liraya mal olacak. Biz tedaviyi karşılacak maddi gücüm yok. 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın Batman ziyaretinde kendisiyle yüz yüze görüştüm. Daha sonra görüşmem sonrasında valilik yardım kampanyası izni verdi."



Sesini hayırseverlere duyurmak istediğini belirten Özçelik, "Belki bir hayırsever katkı sağlar, destek olur. Benim için değil sadece çocuğum için, ailem için destek istiyorum. Oğlum bu halde beni gördüğü zaman korkuyor benden, ben bu korkuyu gördüğüm zaman endişeleniyorum. Hayata karşı hiçbir pozitif durumum kalmıyor. Onun için vatandaşlarımızdan, hayırseverlerden maddi destek istiyorum. Doktor yüzümü 3 ameliyatla düzeleceğini söyledi. Ameliyat için 135 bin lira istiyor. Ömrüm boyunca aç susuz kalsam dahi ben, bu birarada göremeyeceğim bir miktardır. Batman Valiliği adıma bir yardım kampanyası açtı. Türkiye'nin her yerinde yardım toplayabiliriz, bir hafta oldu yardım kampanyası başlayalı. Kısa sürede toparlasak iyi olur. Çünkü uzun zamandan beri problemlerim var. Damağım delik, burnumun sağ tarafı hava almıyor. Konuşurken, yemek yerken, dudağımdan sürekli tükürük akıyor, gözümden sürekli yaş akıyor. Yani ciddi anlamda sağlık problemleri yaşıyorum" dedi.



Beşevler Mahallesi'nde, kiralık evde oturan ve hiçbir geliri olmadığı için geçim sıkıntısı yaşadığını anlatan Mehmet Vefaaddin Çelik'in eşi Bircan Çelik ise şöyle konuştu:



"Eşimin tedavi olmasını istiyorum. Çocuğum sağlık ve çocuğumun ruh hali için bu tedaviyi isityorum. Çünkü eşimin bu durumu benim hayatımı da etkiliyor. Eşim iş başvurusu yaptığı zaman, karşılık alamıyor. Çocuğum, eşimin bu görüntüsünden kaçıyor. Sokaktaki çocuklar eşimden kaçıyor, yolda yürürken herkes bize bakıyor. Çok rahatsız oluyorum, eşim de rahatsız oluyor. Eşim hissetirmemeye çalışıyor ama ben o hissi alıyorum. Bir yere gittiğimiz zaman artık eşimin utanmadan başı dik halde yürümesini istiyorum. Bunun için büyüklerimize sesleniyorum: Bize bir yardım eli uzatılsın. 4 yıldır eviliyim, 4 yılda çok zor günler yaşadık. Özelikle çocuğumun ileride babasından korkmaması ve ileride okula gittiği zaman 'Babana ne oldu?' denilmesini istemiyorum."



Bu arada, Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Ekonomik Destek Birimi'ne bağlı ekipler, aileyi ziyaret ederek sorunlarını dinledi.



