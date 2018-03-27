(Görüntülü Haber) Paraşütçü komandolardan 'Şehitlere Saygı Atlayışı' -2

KIBRIS Barış Harekatı ve terörle mücadelede gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı sancağında iki altın madalya bulunan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına da katılan Kayseri 1. Komando Tugayı'nın seçme paraşütçüleri, şehit silah arkadaşları için 'Saygı Atlayışı' yaptı.







Türk Kara Kuvvetleri'nin ilk komando ve Hava İndirme Tugayı olarak olan Kayseri 1. Komando Tugayı'nın seçkin subay, astsubay ve erlerinden oluşan paraşütçüler, bu kez şehit şehit silah arkadaşları için gökyüzünde süzüldü. Paraşütçüler, Erkilet'te bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan nakliye uçaklarıyla Erciyes Dağı eteklerindeki Karasazlık'ta bulunan Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına geldi.







ONLARCA PARAŞÜTÇÜ GÖKYÜZÜNÜ RENKLERDİRDİ







Burada nakliye uçaklarından gruplar halinde atlayan onlarca paraşütçü, gökyüzünde rengarenk görsel şölen oluşturdu. Art arda uçaklardan atlayan paraşütçüler 4, 5, 8 ve 10 bin feet yüksekliklerden dönemsel atlayışlarını gerçekleştirdi.







Gökyüzünde süzülen komandolar gerek statik gerekse serbest paraşütle atlayış dalında yeteneklerini sergilerken, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Türk Ordusu'nun gözbebeği komandolar Erciyes semalarında süzülerek planlandığı gibi Karasazlık'taki alana başarıyla iniş gerçekleştirdi. Komandoların atlayışlarının ardından uçaklardan gönderilen çeşitli askeri malzeme ve toplar da paraşütle Karasazlık'a indirilerek, etkinlik başarıyla tamamlandı.







ŞEHİT SİLAH ARKADAŞLARINA SAYGI ATLAYIŞI







Kahraman komandolar bu dönemsel atlayışlarını, Güneydoğu'da, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında şehit olan silah arkadaşlarına saygı için gerçekleştirdiklerini belirtti. Paraşütçülerin bu etkinliği şehit arkadaşlarına ithafen gerçekleştirmeleri özel anlam kazanırken, 'Düşmana korku, dosta güven veren' Silahlı Kuvvetler'in eğitimli personel gücünü de gözler önüne serdi.







İKİ MADALYALI TUGAYIN ÖDÜLLERİ







Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2 Altın Madalyaya sahip olan Kayseri'deki 1. Komando Tugayı, aynı zamanda Türkiye tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren askeri birlik özelliğini taşıyor. 1965 yılında kurulan tugayın sancağına Irak'ın kuzeyinde icra ettiği 'sınır ötesi harekattaki başarısı' sebebiyle 07 Ocak 1993 tarihinde 'Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası' takıldı.







1. Komando Tugayı, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda da gösterdiği üstün başarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gururu oldu. İzmir'den gelen birliklerle havadan Kıbrıs'a iniş yapan komandolar, Girne'yi çok kısa bir süre içinde alarak önemli bir başarı elde etti. Paraşütçü komandolar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başarılı olmasında büyük rol oynadı. Hava İndirme Taburu, harekatta 76 askerini şehit verdi.







SÜLEYMAN ŞAH SAYGI KARAKOLU'NU KORUDULAR







Kayseri'deki 1. Komando Tugayı bir dönem de Suriye'de Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun emniyetinde sorumluluk aldı. Suriye'de yaşanan güvenlik sorunları ve iç savaş sebebiyle 2 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun emniyeti 1'inci Komando Tugayı birlikleri tarafından sağlandı. Tugay görevi, Haziran 2014 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na devretti.







GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİREN ATLAYIŞ







Kayseri 1. Komando Tugayı'nın adı Guinness Rekorlar Kitabı'na da yazıldı. 16 Haziran 2005 tarihinde tugay personeli o dönem Üsteğmen Gazali Peltek, şehitler adına gerçekleştirdiği faaliyette 18,6 metre eninde ve 28,56 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile 2 bin metreden atlayış gerçekleştirdi. 700 metre yükseklikte paraşütünü açarak Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandıran Peltek, bu atlayışıyla 'Gökyüzünde açılan en büyük bayrak' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.