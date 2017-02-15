(Görüntülü Haber) Para cezasına rağmen eyleme devam

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), () - BODRUM'da kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen, sesini duyurmak için eylem yapan ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş'a, Kabahatler Kanuna muhalefetten para cezası kesildi. Ancak cezaya rağmen durmayan Karataş, eylemine bugün kaldığı yerden devam etti. Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan evli 1 çocuk babası Engin Karataş, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edildi. Karataş, 4 ila 7 Ocak arasında Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi. Karataş, yaptığı eylemler sonunda hep 'polise mukavemetten' gözaltına alındı. YİNE GÖZALTI 8 Ocak'ta eylemini bitiren Karataş, dün bir süre ara verdiği protestosuna tekrar başladı. Eylemin ikinci saatinde 3 polis memurunca gözaltına alınan Karataş'a, Kabahatler Kanunu'na göre 227 lira para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalan Karataş, bugün yine elindeki pankartıyla Belediye Meydanı'na gelerek eylemine devam etti. Yaklaşık 25 dakika sonra Karataş, tekrar polis tarafından gözaltına alındı. Kale noktasındaki polis karakoluna götürüldü.