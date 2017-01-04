Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA , () ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Kaleiçi Yat Limanı'na inişi kolaylaştırması için yaptığı panoramik asansör bozulunca yerli ve yabancı turistler mahsur kaldı. Aralarında yabancı uyruklu engelli bir kadın ve kocasının da bulunduğu 5 kişinin bindiği asansör hareket ettikten kısa süre sonra arızalandı. Yaklaşık 15 metre yükseklikte yerli ve yabancı turistlerin mahsur kaldığını görenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Yarım saat mahsur kalan turistler, görevlilerin asansörü manuel yukarı çekmesiyle kurtuldu. Asansör önünde zafer işareti yapan turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
(Görüntülü Haber) Panaromik asansörde mahsur kaldılar
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA , () ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Kaleiçi Yat Limanı'na inişi kolaylaştırması için yaptığı panoramik asansör bozulunca yerli ve yabancı turistler mahsur kaldı. Aralarında yabancı uyruklu engelli...
04 Ocak 2017 Çarşamba 15:50
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