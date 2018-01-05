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(Görüntülü Haber) Pamukluk Barajı iletim tüneli törenle açıldı

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Pamukluk Barağı'nın iletim tüneli törenle açıldı. İnşaat sahasında yapılan törene Vali Ali İhsan Su, Ak Parti milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı...

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Pamukluk Barağı'nın iletim tüneli törenle açıldı. İnşaat sahasında yapılan törene Vali Ali İhsan Su, Ak Parti milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan ve Devlet Su İşleri 6'ncı Bölge Müdürü Mevlüt Aydın katıldı. İlk olarak barajın inşaat sahasını gezerek yetkililerden bilgi alan protokol üyeleri, çalışmaları yerinde inceledi. Ardından tünelin açılacağı kısımda hazırlanan törene geçen Vali Su ve beraberindekiler, 50 milyon TL ihale bedelli tünelin açılışını izledi. Özel bir delici makine ile tünelin tamamen açık hale getirilmesi, katılımcılar tarafından alkışlandı. Delici mekanizmanın içinden çıkan mühendis ve operatör, tünel önünde Türk bayrağı açtı. İçme suyu ve sulama suyu temini açısından barajın Mersin için çok önemli olduğunu söyleyen Vali Su, "İletim tünelini açıyoruz. Yaklaşık 4 bin 618 uzunluğunda bir tünel. İçinden suyu vereceğimiz, ishale hattı olacak bir tünel. Bununla beraber yaklaşık 184 bin dekar araziyi sulayacağız. Bu tünelle beraber ishale hatları tamamlandığı zaman Tarsus ilçesi ve merkez ilçelerimizdeki 15 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacını da 2060 yılına kadar çözmüş olacağız. Bu barajla beraber mevcut su potansiyeline her yıl 127 milyon metrekare küp su daha eklemiş olacağız. Böylelikle su ihtiyacını çözmüş olacağız" dedi.

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