(Görüntülü Haber) Pamukkale'de bu yıl tekrar yapılması amaçlanan balon seferine sis engeli
13 Ocak 2017 Cuma 14:39
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