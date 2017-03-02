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(Görüntülü Haber) Pamukkale'de 5 ton ruhsatsız kesim et ele geçirildi

DENİZLİ'deki bir işyerinde, ruhsatsız kesim ve satışı yapılan 5 ton et ele geçirildi. Ele geçirilen etler imha edilirken, işyeri mühürlendi. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri,...

DENİZLİ'deki bir işyerinde, ruhsatsız kesim ve satışı yapılan 5 ton et ele geçirildi. Ele geçirilen etler imha edilirken, işyeri mühürlendi. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Korucuk Mahallesi'nde 'Merdiven altı' et satışı yaptığını öğrenince harekete geçti. Hijyenik olmayan ortamda, ruhsatsız kesim ve et satışı yapıldığını belirleyen ekipler, 5 ton sağlıksız ete el koydu. İşyeri mühürlenirken sahiplerine ise para cezası kesildi. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini, denetimlerle birlikte ilçedeki gıda üretimi yapan işletmelerin hijyen koşullarına uygun şartlarda, yasalara uygun olarak üretim yapmasını amaçladıklarını kaydetti.

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