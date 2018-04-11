(Görüntülü Haber) Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu EHTTA'ya Avrupa'yı hedefledi
11 Nisan 2018 Çarşamba 22:15
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