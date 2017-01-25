(Görüntülü Haber) Palandöken cıvıl cıvıl

Turgay İPEK / ERZURUM, ()-KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken okulların yarı yıl tatiline girmesi ile hareketlendi. Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler ve turistler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda özgürce kayak yapma olanağı buluyor. Okulların yarı yıl tatiline girmesi ile birlikte Palandöken'de adeta iğne atsan yere düşmez oldu. 20'nin üzerinde kayak pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler ise karın keyfini kızak kayarak çıkarıyor. Tatil nedeniyle geceleri ışıklandırılan pistlerden kayak yapmaya doyamayanlar yararlanıyor. Sway Hotel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, Palandöken'e Türkiye'nin dört bir tarafından turist geldiğini söyledi. Ömer Akça, sömestir tatili ile ilgili şunları söyledi: "Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum, buz pateni salonları, Türkiye'deki tek kayakla atlama kuleleri, kaplıcaları ve tarihi özelliğiyle kış turizmine hizmet ediyor. Erzurum’da, kayak sezonu Aralık ayı ile başlıyor ve Nisan ayının sonuna kadar sürüyor. Palandöken, kaymaya olanak sağlayan 'toz kar' özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca koruyor. İklim koşulları, kış turizmi yapılması açısından son derece elverişli. Erzurum Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli turizm merkezlerinden birisidir."