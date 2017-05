(Görüntülü Haber) Padişahların tatlısı, iftar sofralarını süsleyecek

OSMANLI Devleti döneminde padişah sofralarını tatlısı Erzurum yöresine has kadayıf dolması, yine Ramazan ayında sofraları süsleyecek. Ramazana sayılı günler kala, kadayıf üretim ve tatlı yapım yerlerinde yoğunluk görülmeye başladı. Erzurum'da 20 yıl öncesine kadar evlerde kadınların yaptığını kadayıf dolmasını, mutfaktan çıkarıp yılın 365 günü Türkiye'nin her tarafına satmaya başlayan Muammer (Tanhaş) Usta, orucun başlamasıyla birlikte işlerin 3 kat arttığını ifade etti. Enerji verdiği ve tok tuttuğu bilinen kadayıf dolması tatlısını Muammer Usta, Türkiye'nin dört tarafına internet üzerinden sipariş üzerine kargo ile gönderiyor. Ramazanda Erzurum'da bir ay boyunca yaklaşık 5 ton kadayıf tüketildiğini belirten Tanhaş, "Bu tatlıyı Osmanlı döneminde sultanlar tüketirmiş, asırlardır yaşatılan bir gelenek. Tamamen Erzurum'a has bir tatlı. Kadayıf dolması tatlısı iftar sofrasının olmazsa olmazıdır" diye konuştu. Kadayıf dolması tatlısının ağır olmadığını ve insanı rahatsız etmediğini anlatan Muammer Usta, kadayıf dolmasının buzdolabına konulmadan 10 gün bekletilebileceğini söyledi. Muammer Usta bu tatlının yapılışını da "Kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyor tereyağında kızartıyor balın içine atıyoruz" dedi.