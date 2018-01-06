Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi'nin Münir Özkul'un evinin önüne koyduğu anı defterine bugün taziye için gelenler duygularını yazdı. Türkiye'de doğduklarını ve İsviçreden geldiklerini söyleyen 11 yaşındaki Su ve kardeşi 9 yaşındaki Karya da anı defterine duygularını yazdı.
(Görüntülü Haber) Özkul'un en küçük hayranları taziye defterine duygularını yazdı
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi'nin Münir Özkul'un evinin önüne koyduğu anı defterine bugün taziye için gelenler duygularını yazdı. Türkiye'de doğduklarını ve İsviçreden geldiklerini söyleyen 11 yaşındaki...
06 Ocak 2018 Cumartesi 17:02
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