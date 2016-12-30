(Görüntülü Haber) Özhaseki: Başkanlığı bizden sonraki nesiller için istiyoruz

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ''Başkanlık sistemini kendi iktidarımız için istemiyoruz. Bizden sonra gelecek nesiller için istiyoruz" dedi. Ak Parti Bünyan İlçe teşkilatını ziyaret eden Bakan Özhaseki, terör operasyonlarına değinirken şunları söyledi: "Haziran seçimleri öncesi planlar yaptılar. Birilerinin istediği 'Büyük Kürdistan' projesiydi. Bunu başlattılar. Doğu’da çukurlar kazarak terörü azdırdılar. İki polisimizi evinde ensesinden vurdular. Bir askerimizi pazar alışverişi yaparken eşinin yanında arkasından vurdular. Bunlar işte bu kadar kalleşler. Biz korkarız zannettiler. Bunların kafalarını, gözlerini kırdık. Binlerce terörist etkisiz hale geldi. Şehirleri temizledik. Şimdi orada vatandaşla kucaklaşma sırası geldi. Artık yüzde 95 oy aldıkları yerlere giremiyorlar. Yüzleri yok. Kırsalı temizledik. Saklandıkları yerleri temizliyoruz." Türkiye'yi ekonomik olarak boğma hareketiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Özhaseki, "Allah bize Recep Tayyip Erdoğan ve sizin gibi bir millet vermiş. O badireleri de çok şükür atlattık. Şimdi ekonomik olarak boğma hareketi var. Biz kendi kaynaklarımızı harekete geçiriyoruz. Tedbirler alıyoruz. Bunun için arkadaşlarımız çalışıyor" dedi. Bakan Mehmet Özhaseki, koalisyonların ülkeye faydalı olmadığı görüşünü savunurken, "Bize güçlü iktidarlar lazım. Anadolu’da güçlü olmalıyız. Yoksa yaşatmazlar. Bu sıkıntıyı gidermek için Anayasa çalışması yapılıyor. Bu koalisyonları bitiren bir sistem. Biz bunu gelecek için istiyoruz" diye konuştu. Kendilerine istedikleri yasayı çıkardıklarının söylendiğini hatırlatan Özhaseki, "Evet çıkarıyoruz ama biz bunu gelecek için istiyoruz. Kendi iktidarımız için istemiyoruz. Bizden sonra gelecek nesiller için istiyoruz. Şimdi müthiş bir karşı çıkmaca var. 'Yüzde 99 oy çıksa bile izin vermeyeceğiz' diyorlar. Vatandaşın evet dediğine siz nasıl hayır dersiniz? 'Kul hakkı' diye bağırıyor. İftira yalanlarını bu millet gördü. Türkiye’de ikili yapı olmuyor. İnşallah bu düzenlenen yasa kabul edilecek. Neticesini sizler ve bizler göreceğiz" dedi. Bakan Özhaseki, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal ile annesi Huriye Yiğit’i evinde ziyaret etti.