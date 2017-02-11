(Görüntülü Haber) Özgecan'ı anlatacak 'Cennetin Kuşları' filminin sözleşmesi, ikinci ölüm yıldönümünde imzalandı

İbrahim MAŞE / MERSİN,()-MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde 11 Şubat 2015'de öldürülen ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın hayatı ve yaşananlar, beyaz perdeye aktarılacak. Özgecan Aslan'ın anma programı kapsamında Özgecanlar Derneği'nde düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, babası Mehmet Aslan, annesi Songül Aslan ve Özgecan'ın kız kardeşi Beste Aslan da katılırken, zaman zaman duygulu anlar yaşandı. Etkinlikte önce Özgecan'ı konu edinen 'Cennetin Kuşları' filminin sözleşmesi babası Mehmet Aslan, yapımcı ve yönetmen Ali Avcı ile Dernek Başkanı Hediye Dalgıç tarafından imzalandı. Filmin Özgecan'ın doğum günü olan 22 Ekim'de gala yapması planlanıyor. CANIMIZIN SEVGİLİSİNE KAVUŞMA GÜNÜMÜZ 11 Şubat'ın kendileri için farklı bir anlam taşıdığını belirten baba Mehmet Aslan etkinlikte yaptığı konuşmada, "11 ve 14 Şubat'ı bütün dünya Sevgililer Günü olarak görüyor ama bizler canımızın sevgilisine kavuşma günü olarak görüyoruz. Bu anlamda, hem acılı hem anlamlı hem de hüzünlü bir gün olması dolayısıyla, büyük çaba neticesinde derneğin faaliyete geçmesi, benimle birlikte yönetim kurulunda görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Devletimizin büyükleri, gönüllerinden bizi çıkarmadılar. İhtiyaç duyduğumuz zaman, güzel projeler gerçekleştirdiğimiz zaman bize destek olacaklarına inanıyorum. En önemlisi, bu derneğin bu hale gelmesinde, kadınların, çocukların, gençlerin maddi ve manevi olarak nasiplerini alabilecekleri ocağa yardımlarını desteklerini esirgemeyenlere teşekkür ediyorum" dedi. GALA ÖZGECAN'IN DOĞUM GÜNÜNDE 'Ben insanları ruhumla severim' ve 'Bir erkeğin kadına tekme atma hakkı sadece anne karnındadır' ana sloganlarıyla yaşananları sinema filmine aktarma düşüncesi içerisinde olduklarını ifade eden filmin yönetmen ve yapımcısı Ali Avcı, filmle birlikte Türkiye ve dünyada büyüyen, kötü şahsiyetlerin aklından geçecek şeylere ters algı oluşturmak amacıyla sinema filmini çekmek için yaklaşık 4 aydır hazırlık yaptıklarını söyledi. Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde sözleşme imzaladıklarını kaydeden Avcı şöyle dedi: "22 Ekim doğum gününde de büyük bir gala ile Özgecan'ın ruhuna en büyük hediyeyi vermiş olacağız. Çekimlerin çoğu Mersin ve çevresinde olacak. Film Mersin'in güzelliklerini de dünyaya gösterecektir. Derneğin kuruluş amacına da hizmet edecek, Özgecan'ın en büyük hedefi olan rehabilitasyon merkezine nasıl katkı sunarız diye düşününce, filmin gelirini de derneğe bağışlama kararı aldık. Filmin adı 'Cennetin Kuşları.' Hikaye, sinopsis ve tretman yazım aşamaları bitti ve senaryo aşaması da 15 güne kadar tamamlanacak. Ben dünyada ilk defa olarak gerçek aileyi oynatmak istedim ama aile henüz o güçte olmadıklarını söyledi. Aileyi başka oyuncular canlandıracak. Mersin yerelinde de 2 bin 500 yardımcı oyuncuya ihtiyacımız var."