(Görüntülü Haber) (Özel) - Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı iddiası

* "Polisler darp etti" diyerek şikayetçi oldu, güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak sundu.





Haber: İstanbul



Yılbaşı gecesi Taksim'de eğlendikten sonra İstiklal Caddesi'nde yürüyen M.M. ve kız arkadaşı N.K. polis tarafından darp edildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. M.M. o ana ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak sundu.





"ARABANIN ARKASINA GÖTÜRÜP DARP ETTİLER"



Suç duyurusunda bulunan 35 yaşındaki M.M. iddiasına göre yılbaşı gecesi Taksim'de kız arkadaşı N.K. ile eğlendikten sonra İstiklal Caddesi'nde yürürken yanında iki erkeğin bulunduğu bir kadınla çarpıştı.



Çarptığı kadının "Önünüze bakın lan" demesi üzerine M.M. de "Bakılacak bir yanın mı var?" dedi. Bu sözler üzerine daha sonradan sivil polis olduğunu öğrendiği kişiler içindeki bir polis, M.M'nin yakasını tutarak küfür etti.



Bu kişilerin kendisini darp etmediğini belirten M.M. şikayet dilekçesinde, "Bu kişiler sivil polismiş, üzerlerinde polis yazan yelek vardı. Lacivert olduğu için belli olmuyordu. Daha sonra kız arkadaşımla yürümeye devam ederken arkadan bir polis memuru gelip benim elimi bağladı. Daha sonra arabanın arkasında götürdüler. Orada bir sivil polis 4-5 yumruk attı, diğer polisler de beni arkadan tuttu. Şüpheliler hakkında şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.





DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Olayın ardından darp raporu alan M.M. ve N.K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendilerini darp ettiklerini iddia ettikleri polisler hakkında şikayette bulundu. M.M. olaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak sundu. Görüntülerde polis aracının arkasına çekilen M.M.'ye tartıştığı polislerin vurduğu görülüyor.