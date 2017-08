(Görüntülü Haber) (ÖZEL) - VATAN CADDESİ'NDE 'BURUK YÜRÜYÜŞ'

* 24 yaşındaki Hava Harp Okulu öğrencisi Canan Efe'nin babası Mustafa Kemal Efe'nin en büyük hayali, kızını 30 Ağustos töreninde Vatan Caddesi'nde yürürken izlemekti. * Canan Efe'nin törene katılacağı geçtiğimiz ay belli oldu. Canan Efe ve babası Mustafa Kemal Efe, 30 Ağustos günü iple çekilirken acı bir olay yaşandı. Baba Mustafa Kemal Efe 18 gün önce geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti. * Genç kız, babasının en büyük hayalini bugün buruk bir şekilde gerçekleştirdi. Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul Hava Harp Okulu öğrencisi Canan Efe'nin babası Mustafa Kemal Efe'nin en büyük hayali, üniformasıyla Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında kızının yürüyüşünü izlemekti. 18 gün önce babasını geçirdiği kalp krizinin ardından kaybeden Canan Efe, babasının hayalini bugün buruk bir şekilde gerçekleştirdi. 24 yaşındaki Canan Efe, özel bir üniversitede okuduğu bilgisayar mühendisliğinden geçen yıl yatay geçişle Hava Harp Okulu'na girdi. Bu yıl 4'üncü sınıfa geçen Canan Efe, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün Vatan Caddesi'nde düzenlenen resmi törene Hava Harp Okulu'nu temsilen katılan öğrencilerin arasında yer aldı. BABANIN EN BÜYÜK HAYALİYDİ Kutlamalara Hava Harp Okulu öğrencileriyle birlikte katılan Canan Efe için tören yürüyüşü ayrı bir önem taşıyordu. Çünkü babasının en büyük hayali kendisini bu törende yürürken izlemekti. Canan Efe'nin törene katılacağı geçtiğimiz ay belli oldu. Canan Efe ve babası Mustafa Kemal Efe 30 Ağustos günü iple çekilirken acı bir olay yaşandı. Ayakkabı sektöründe çalışan baba Mustafa Kemal Efe, 18 gün önce geçirdiği kalp kriziyle 56 yaşında hayatını kaybetti. GURUR VE HÜZÜN BİR ARADA Bugün gerçekleşen tören yürüyüşüne katılan Canan Efe hem gurur hem de hüzün yaşadı. Babanın hayali olan töreni anne Ümit Efe ile ağabeyi Cemal Can Efe izledi. Canan Efe'yi üniformasıyla tören geçişi sırasında izleyen aile buruk bir heyecan yaşadı. "BURUĞUM AMA GURURLUYUM, MUTLUYUM" 'ya konuşan anne Ümit Efe yaşadığı duyguyu, "Bugün buruğum ama gururluyum ve mutluyum" şeklinde ifade etti. 12 Ağustos'ta kaybettikleri eşinin en büyük hayalinin kızının bu yürüyüşe katılması ve onu kutlamalar sırasında izlemek olduğunu belirten Ümit Efe, "Kızım, bugün buraya hem babasının hayalini gerçekleştirmek hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın sevincini yaşamak için katıldı. Eşim de zamanında hava harp okulu sınavlarına girmiş ancak fıtık rahatsızlığı nedeniyle elenmişti. Sonra kızımızın hayali de harp okulunda okumaktı. Geçen sene yatay geçişle hava harp okuluna girdi. Bu yıl babasıyla birlikte bu töreni bekliyorduk ama nasip olmadı" diye konuştu. "BABA BURADA OLMAYI ÇOK İSTEMİŞTİ" Ağabey Cemal Can Efe ise küçüklüklerinden itibaren her bayramda babasının kız kardeşiyle birlikte kendisini Vatan Caddesi'ndeki kutlamalara getirdiğini vurgulayarak "Kız kardeşimin hava harp okulunu kazanmasına çok sevindi. Bu yıl en büyük arzusu tören geçişinde onu izlemekti. Ancak 18 gün önce ani bir şekilde kaybettik. Burada olmayı çok istemişti. Buruk bir gün ama babamızın hayalinin gerçekleşmesi bizim için gurur verici" ifadelerini kullandı. Zafer Bayramı kutlaması saat 11.00'da İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in katılımıyla gerçekleşti.